Тракторный протест: к чему могут привести массовые акции фермеров в Германии

В Германии началась недельная протестная акция фермеров против правительственных планов по отмене льгот аграриям. По данным местной полиции, на юго-западе ФРГ проходит более 300 акций протестов фермеров, в которых задействовано около 25 тыс. автомобилей. Демонстрации уже привели к блокировке целого ряда автомагистралей по всей стране. Из-за тысяч тракторов на немецких дорогах наблюдаются перебои в движении транспорта, есть случаи препятствования работе полиции и скорой помощи. В целом фермеры планируют провести ещё более 100 подобных акций. Как отмечают эксперты, популярность правительства на фоне протестов и экономического кризиса в стране только падает.

В Германии началась неделя массовых акций протеста фермеров против планов правительства по отмене льгот аграриям. Тысячи тракторов перекрыли дороги по всей стране. Заблокирован центр столицы, где проходит демонстрация фермеров, подъехавших на своих тракторах к территории Бранденбургских ворот.

По данным Министерства внутренних дел Баден-Вюртемберга, на юго-западе ФРГ проходит более 320 акций протестов фермеров, в которых задействовано около 25 тыс. автомобилей. В результате на большом количестве дорог периодически возникают значительные перебои в движении транспорта.

По данным агентства DPA, заблокированы развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях Германии. С раннего утра фермеры забаррикадировали своим транспортом отрезки ряда автобанов в федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания и Саксония.

Как информирует портал Focus online, три грузовых автомобиля перекрыли трассу на западе страны — в Северном Рейне — Вестфалии. Кроме того, более 1 тыс. тракторов и грузовиков было зафиксировано на автомагистрали недалеко от города Майнц. По данным местной полиции, цепочка из машин составила порядка 20 километров, автомагистраль остаётся полностью перекрытой.

В баварской полиции сообщили, что сопровождали около 5,5 тыс. тракторов, двигавшихся в столицу Баварии с разных направлений за пределами города. По данным правоохранителей, на митинге в центре города собрались около 8 тыс. демонстрантов.

Как пишут журналисты, последствия забастовки фермеров затронули не только рабочих, оказавшихся в пробках в час пик, но и другие слои населения: учащиеся «застряли в школьных автобусах» и не смогли доехать до школы, а больные люди и медперсонал не могут добраться до больниц. Кроме того, в Бремене один из тракторов заблокировал патрульную машину, которая направлялась на операцию, констатировали местные правоохранительные органы.

На территории Нижней Саксонии в городе Эмден из-за протестов аграриев автозавод Volkswagen остановил производство — участники акции перегородили подъезды к территории фабрики, поэтому сотрудники не смогли добраться до работы.

В сети уже опубликовано большое количество фотографий тракторов с целым рядом красноречивых лозунгов: «Вымрут крестьяне — умрёт страна», «Германии нужны новые выборы», «Светофор» (правящая коалиция. — RT) горит красным», «Светофор» должен уйти», «Лучше смерть, чем рабство».

Напомним, 5 января Немецкий крестьянский союз разместил на своём сайте заявление, что с 8 по 12 января «аграрная и транспортная отрасли проведут совместные демонстрации» по всей стране.

«Аграрии, транспортная отрасль, экспедиторы и водители грузовиков с 8 января общенемецкими демонстрациями, совместными автопробегами и митингами будут выражать своё недовольство планами федерального правительства по бюджету. По всей стране, во всех федеральных землях состоится более 100 акций, чтобы предупредить население и политиков о последствиях попытки поставить под угрозу конкурентоспособность и существование фермеров и средних транспортных компаний», — говорится в пресс-релизе союза.

Фермеры призывают отменить запланированное федеральным правительством «повышение налогов на сельское хозяйство», а Федеральная ассоциация грузовых перевозок, логистики и утилизации (BGL e.V.) требует от немецких властей выполнения своих обязательств «по предотвращению двойной оплаты за выбросы CO₂ при сборе дорожной пошлины и оплате дизельного топлива».

Протесты

Анонсируя протесты, в союзе подчеркнули, что поддержка среди населения таких мероприятий «велика, чрезвычайно важна и нуждается в дальнейшем укреплении».

По данным Немецкого крестьянского союза, на 10 января также запланированы протесты в Дюссельдорфе, Касселе, Аугсбурге и «большая демонстрация» на Театральной площади в Дрездене. 11 января акции протеста пройдут в городах Франкфурт и Котбус. На следующий день представители протеста планируют не только продолжить акции в Мюнхене, но и организуют их в Нюрнберге и Киле, где надеются встретиться с региональными членами бундестага.

«Позиция остаётся неизменной»

Напомним, протесты фермеров в Германии начались после того, как правительством страны были анонсированы планы по отмене субсидий на дизельное топливо на фоне бюджетного кризиса. Кроме того, власти ФРГ планируют отменить льготное налогообложение транспортных средств, которые используются в лесном и сельском хозяйстве. Чтобы не допустить этих ограничений, 5 января фермеры даже пытались прорваться на паром, на котором министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек возвращался из отпуска. Однако Хабек отказался напрямую общаться с разгневанными сельхозработниками, а полиция применила против них перцовый газ.

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После ряда протестных демонстраций кабмин ФРГ 4 января решил скорректировать свои планы: вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров Берлин принял решение сокращать субсидирование постепенно. Но такой вариант тоже не устроил работников сельскохозяйственной сферы, и они решили не отказываться от протестов. Президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид назвал недостаточными поправки федерального правительства «к запланированным сокращениям поддержки аграрного дизеля и к налогу на транспортные средства».

«Наша позиция остаётся неизменной: оба предложения о сокращении должны быть сняты с обсуждения. Очевидно, что речь идёт также о будущей жизнеспособности нашей отрасли и о вопросе, востребовано ли по-прежнему отечественное производство продуктов питания. Поэтому мы продолжим придерживаться нашей недели действий», — говорится в его заявлении, размещённом на сайте союза.

Как заявил позднее в интервью газете Die Welt министр экономики Баварии Хуберт Айвангер, корректировка планов германского правительства по льготам для аграриев была лишь отвлекающим манёвром из-за страха перед грядущей волной протеста.

«Могут стать финальным аккордом»

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, недовольство немецких фермеров имеет под собой «серьёзные основания».

«Аграрии в ФРГ столкнулись с экономическими трудностями, которые создаёт для них нынешнее политическое руководство Германии, отдавая предпочтение другим расходам, например помощи Украине. В ФРГ до сих пор не принят госбюджет, и теперь в Берлине пытаются выйти из положения за счёт в том числе сокращения льгот для сельхозработников. Но если это произойдёт, то, как следствие, повысятся цены на продукты питания, что ударит по благосостоянию всего населения Германии», — сказал Оленченко в беседе с RT.

По мнению эксперта, ФРГ, считавшаяся локомотивом европейской экономики, увязает в протестах из-за экономического кризиса, вызванного в том числе введением антироссийских санкций. «И ситуация может усугубиться», считает Оленченко.

«Учитывая мультипликационный эффект, кризис в ФРГ с большой долей вероятности распространится и на другие страны Евросоюза, поскольку Германия является донором и флагманом ЕС. Протесты европейского населения в связи с этим будут лишь нарастать. Что же касается именно ФРГ, то канцлер страны Олаф Шольц вряд ли удержит и без того минимальный уровень поддержки граждан. Судя по последним опросам, уже две трети немцев выступают за смену главы правительства. Однако беда в том, что Вашингтон не позволит Берлину поставить во главе страны независимого от его воли канцлера», — отметил Оленченко.

Как сказал в комментарии RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, забастовка немецких фермеров действительно может запустить цепочку событий, которые в конечном итоге вполне способны привести к отставке правительства ФРГ.

«Не секрет, что уровень общественной поддержки Шольца стремительно снижается. Массовые протесты аграриев, ведущие к блокировке ключевых автомагистралей, могут стать финальным аккордом в политической карьере действующего канцлера. Устранить саму причину забастовок фермеров Берлину не удастся, поскольку в немецком бюджете недостаточно средств для предоставления им субсидий на прежнем уровне. Постепенно граждане Германии начинают осознавать, что экономическое благополучие их страны в значительной мере зиждилось на поставках недорогих энергоресурсов из России. Жаль только, что это, скорее всего, так никогда и не признает проамериканская немецкая власть — какой бы канцлер ни был у руля», — заметил Фельдман.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов считает, что меры по сокращению поддержки фермеров в ФРГ в конечном счёте приведут к банкротству целого ряда средних и малых хозяйств.

«Правительство Германии приняло такое решение в качестве ответных мер на сложившийся в стране глубокий кризис, вызванный украинским конфликтом и введением антироссийских санкций. Немецкое правительство пытается изыскать дополнительные средства на решение глобальных экономических проблем не за счёт, например, значительного уменьшения трат на нужды Украины, а за счёт собственных аграриев и населения в целом», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Забастовка фермеров в Германии

globallookpress.com

© IMAGO / M. Popow

При этом, как отметил Семибратов, протесты фермеров могут поддержать и представители других профессий.

«К ним уже пообещали присоединиться машинисты. Так же могут поступить и традиционные участники различных протестов и забастовок — бюджетники, например учителя или врачи, которые тоже недовольны своим нынешним экономико-социальным положением. И если Германию поглотят полномасштабные протесты не только фермеров, но и других слоёв населения и страна встанет, правительству Олафа Шольца не позавидуешь», — заключил эксперт.