Глава Минфина Линднер: Германия оплачивает 50% помощи ЕС Украине
Об этом Линдер сказал в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии.
«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине», — заявил он.
Кроме того, он признал, что из-за инфляции в Китае и повышения ключевых процентных ставок экономика Германии столкнулась с серьёзными проблемами.
Ранее член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер выступила с предложением увеличить подоходный налог, чтобы серьёзнее помогать Украине.