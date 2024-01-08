Глава Минфина Линднер: Германия оплачивает 50% помощи ЕС Украине

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ оплачивает 50% всей помощи, которую Европейский союз предоставляет Украине.

Об этом Линдер сказал в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии.

«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине», — заявил он.

Кроме того, он признал, что из-за инфляции в Китае и повышения ключевых процентных ставок экономика Германии столкнулась с серьёзными проблемами.

Ранее член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер выступила с предложением увеличить подоходный налог, чтобы серьёзнее помогать Украине.