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Глава Минфина Линднер: Германия оплачивает 50% помощи ЕС Украине

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Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ оплачивает 50% всей помощи, которую Европейский союз предоставляет Украине.

Об этом Линдер сказал в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии.

«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине», — заявил он.

Кроме того, он признал, что из-за инфляции в Китае и повышения ключевых процентных ставок экономика Германии столкнулась с серьёзными проблемами.

Ранее член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер выступила с предложением увеличить подоходный налог, чтобы серьёзнее помогать Украине.

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