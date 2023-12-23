В Германии предложили увеличить подоходный налог ради военной помощи Украине

Член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер выступила с предложением увеличить подоходный налог, чтобы серьёзнее помогать Украине.

С такой инициативой она выступила в интервью Rheinische Post.

По словам Шнитцер, те особые события, которые сейчас происходят вокруг украинского конфликта, требуют особых мер.

«Возможным ответом на этот вызов могла бы стать надбавка солидарности с Украиной к подоходному налогу на военную помощь», — цитирует её РИА Новости.

Ранее премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».