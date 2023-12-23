RT в Telegram
Подпишись

В Германии предложили увеличить подоходный налог ради военной помощи Украине

Короткая ссылка
Член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер выступила с предложением увеличить подоходный налог, чтобы серьёзнее помогать Украине.

С такой инициативой она выступила в интервью Rheinische Post.

По словам Шнитцер, те особые события, которые сейчас происходят вокруг украинского конфликта, требуют особых мер.

«Возможным ответом на этот вызов могла бы стать надбавка солидарности с Украиной к подоходному налогу на военную помощь», — цитирует её РИА Новости.

Ранее премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить