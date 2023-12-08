Премьер Баварии: Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем»
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«Происходит настоящий ментальный спад», — сказал Зёдер после заседания правления ХСС в Мюнхене, его цитирует ТАСС.
По мнению баварского премьера, правящая коалиция «шатается», теперь она не смогла представить проект бюджета на 2024 год, «который был обещан до Рождества».
Германия, которая раньше была лидером в области финансов в Европе, становится «оборванцем в сфере финансов», уверен политик.
Как ранее писал журнал Der Spiegel, новый финансовый год начнётся в Германии без согласованного бюджета на 2024 год. Financial Times отметила, что система по борьбе с экономическими кризисами в ФРГ, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.
По данным Focus, глава Минфина Кристиан Линднер на фоне проблем с бюджетом может стать «теневым» канцлером.
Как писал Bild, канцлер Шольц обновил рекорд по антирейтингу и стал самым непопулярным главой правительства с 1997 года.