Шольц обновил антирекорд и стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года

Канцлер Германии Олаф Шольц обновил рекорд по антирейтингу и стал самым непопулярным главой правительства с 1997 года. Опрос провела ARD Germany.

Согласно результатам исследования, работой Шольца довольны 20% немцев, пишет таблоид Bild.

За последний месяц канцлер потерял 8%, его партия СДПГ тоже теряет поддержку.

Газета Financial Times ранее писала, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.

Канцлер при этом заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.