Шольц обновил антирекорд и стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года
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Согласно результатам исследования, работой Шольца довольны 20% немцев, пишет таблоид Bild.
За последний месяц канцлер потерял 8%, его партия СДПГ тоже теряет поддержку.
Газета Financial Times ранее писала, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.
Канцлер при этом заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.