RT в Telegram
Подпишись

Шольц обновил антирекорд и стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц обновил рекорд по антирейтингу и стал самым непопулярным главой правительства с 1997 года. Опрос провела ARD Germany.
Шольц обновил антирекорд и стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года
  • Gettyimages.ru

Согласно результатам исследования, работой Шольца довольны 20% немцев, пишет таблоид Bild.

За последний месяц канцлер потерял 8%, его партия СДПГ тоже теряет поддержку.

Газета Financial Times ранее писала, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.

Канцлер при этом заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить