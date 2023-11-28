Система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная канцлером ФРГ Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.

Об этом пишет газета Financial Times.

По данным газеты, выстроенная Шольцем система подразумевала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере €200 млрд, а затем использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и потребителей в Германии.

Однако в 2022 году из фонда выплатили только €30 млрд, а остальная сумма была перенесена на 2023 год. Высший суд постановил, что это привело к нарушению основного принципа, подразумевающего использование заёмных средств в том году, на который они были утверждены.

«Система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь все они рухнули как карточный домик», — говорится в публикации.

16 ноября Конституционный суд Германии принял решение об изъятии из бюджета €60 млрд по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что бюджетный кризис в Германии приведёт к окончательному поражению Украины.