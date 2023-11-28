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FT: система Шольца по борьбе с кризисом в ФРГ рухнула из-за изъятия €60 млрд

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Система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная канцлером ФРГ Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.
FT: система Шольца по борьбе с кризисом в ФРГ рухнула из-за изъятия €60 млрд
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом пишет газета Financial Times.

По данным газеты, выстроенная Шольцем система подразумевала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере €200 млрд, а затем использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и потребителей в Германии.

Однако в 2022 году из фонда выплатили только  €30 млрд, а остальная сумма была перенесена на 2023 год. Высший суд постановил, что это привело к нарушению основного принципа, подразумевающего использование заёмных средств в том году, на который они были утверждены.

«Система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь все они рухнули как карточный домик», — говорится в публикации.

16 ноября Конституционный суд Германии принял решение об изъятии из бюджета €60 млрд по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что бюджетный кризис в Германии приведёт к окончательному поражению Украины.

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