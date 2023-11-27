Экс-советник Кучмы Соскин: кризис в Германии приведет к поражению Украины

Бюджетный кризис в Германии приведёт к окончательному поражению Украины, выразил мнение бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

По словам Соскина, премьер-министру ФРГ Олафу Шольцу придётся начать сокращение расходов бюджета. Это, как отметил экс-советник, в первую очередь, коснётся военной помощи Украине.

«Как только упадёт Германия — упадёт и Украина. Потому что это её последняя подпорка», — заявил Соскин.

Ранее в BI отметили, что немецкие танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для ВСУ.

При этом Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине.