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Экс-советник Кучмы Соскин: кризис в Германии приведет к поражению Украины

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Бюджетный кризис в Германии приведёт к окончательному поражению Украины, выразил мнение бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

По словам Соскина, премьер-министру ФРГ Олафу Шольцу придётся начать сокращение расходов бюджета. Это, как отметил экс-советник, в первую очередь, коснётся военной помощи Украине.

«Как только упадёт Германия — упадёт и Украина. Потому что это её последняя подпорка», — заявил Соскин.

Ранее в BI отметили, что немецкие танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для ВСУ.

При этом Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

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