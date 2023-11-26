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BI: танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для ВСУ

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Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли Вооружённым силам Украины изменить ситуацию на фронте.
BI: танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали «волшебным оружием», — говорится в публикации.

Отмечается, что теперь перед украинской армией стоит задача, как лучше использовать свой ограниченный арсенал в условиях приближающейся зимы и наступления ВС России.

Ранее генерал Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что Германия передала украинской армии танки из каменного века.

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