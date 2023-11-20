Генерал ВСУ Кривонос: Германия передала украинской армии танки из каменного века
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Такое мнение Кривонос высказал в эфире телеканала «Прямой».
«Танки Leopard 1 уже кажутся на поле боя вообще каменным веком», — сказал он.
Он также раскритиковал немецкие танки Leopard 2, отметив, что они являются «не тем, что нужно».
По словам Кривоноса, некоторые боевые машины доставляются на Украину с повреждениями.
Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил, что применение ВСУ немецких танков Leopard не привело к изменениям на поле боя.