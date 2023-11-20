Генерал ВСУ Кривонос: Германия передала украинской армии танки из каменного века

Генерал Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что Германия передала украинской армии танки из каменного века.

Такое мнение Кривонос высказал в эфире телеканала «Прямой».

«Танки Leopard 1 уже кажутся на поле боя вообще каменным веком», — сказал он.

Он также раскритиковал немецкие танки Leopard 2, отметив, что они являются «не тем, что нужно».

По словам Кривоноса, некоторые боевые машины доставляются на Украину с повреждениями.

Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил, что применение ВСУ немецких танков Leopard не привело к изменениям на поле боя.