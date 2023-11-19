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Полковник Райснер назвал танки Leopard бесполезными для ВСУ

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Применение ВСУ немецких танков Leopard не привело к изменениям на поле боя, заявил полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер.
Полковник Райснер назвал танки Leopard бесполезными для ВСУ
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Потому что у украинцев отсутствовали нужные навыки и возможности», — сказал Райснер на европейском форуме AIES в Вене.

Он отметил, что данная ситуация прогнозировалась с самого начала и была очевидной с военной точки зрения.

По его словам, многие западные эксперты утверждали, что ВСУ смогут одолеть армию России благодаря энтузиазму.

Ранее военнослужащие Западной группировки войск ВС России получили сертификаты на выплату денежных средств и боевые награды за уничтожение танков Leopard 2 на Купянском направлении.

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