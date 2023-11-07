Российским военным вручили награды и денежные сертификаты за уничтожение Leopard 2
Об этом сообщили в Минобороны России.
«На передовых позициях одновременно вручают сразу несколько боевых государственных и ведомственных наград», — говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в ведомстве, военным были вручены два сертификата, каждый по миллиону рублей, от певца Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской.
Ранее Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard.
Также продюсер Владимир Киселёв учредил денежную премию за уничтоженные танки Leopard в ходе СВО.