Российским военным вручили награды и денежные сертификаты за уничтожение Leopard 2

Военнослужащие Западной группировки войск ВС России получили сертификаты на выплату денежных средств и боевые награды за уничтожение танков Leopard 2 на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На передовых позициях одновременно вручают сразу несколько боевых государственных и ведомственных наград», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, военным были вручены два сертификата, каждый по миллиону рублей, от певца Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской.

Ранее Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard.

Также продюсер Владимир Киселёв учредил денежную премию за уничтоженные танки Leopard в ходе СВО.