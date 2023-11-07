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Российским военным вручили награды и денежные сертификаты за уничтожение Leopard 2

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Военнослужащие Западной группировки войск ВС России получили сертификаты на выплату денежных средств и боевые награды за уничтожение танков Leopard 2 на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На передовых позициях одновременно вручают сразу несколько боевых государственных и ведомственных наград», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, военным были вручены два сертификата, каждый по миллиону рублей, от певца Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской.

Ранее Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard.

Также продюсер Владимир Киселёв учредил денежную премию за уничтоженные танки Leopard в ходе СВО.

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