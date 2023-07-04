Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard

Певец Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard.

Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале.

«Я ответил за свои слова», — сказал Лепс.

Отмечается, что на видео, опубликованное певцом, военнослужащий с позывным «Веном» подтвердил получение денег.

Ранее в Петербурге военным вручили первые денежные сертификаты от артистов за подбитые танки.

Также сообщалось, что Николай Расторгуев и Григорий Лепс исполнили на конкурсе «АвторА!» композицию погибшего бойца СВО Андрея Старинцева.