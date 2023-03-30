Расторгуев и Лепс исполнили песню погибшего военного

Николай Расторгуев и Григорий Лепс исполнили на конкурсе «АвторА!» композицию погибшего бойца СВО Андрея Старинцева.

«Это искренний, душевный порыв о том, что «я здесь», а другие почему-то «там». В песне есть сожаление, недопонимание, высказанные в мягкой форме. У каждого своя жизнь, каждый поступает так, как ему надо. Но в такой ситуации нужно всё-таки поступать по-другому. Эта песня должна звучать, и мы думаем, что автору наша версия бы понравилась!» — цитирует Расторгуева издание «Аргументы и Факты».

Григорий Лепс отметил, что песня Старинцева «написана от чистого сердца».

«То, что человек чувствовал, то и написал. Наверняка он не считал себя профессиональным певцом или профессиональным поэтом, у него была другая профессия — Родину защищать», — сказал Лепс.

Ранее Николай Расторгуев рассказал об отношении к внесению своей фамилии в санкционный список Канады.