В Петербурге военным вручили первые денежные сертификаты от артистов за подбитые танки
- РИА Новости
Награждение прошло в 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны в Петербурге.
Вручены два сертификата по 1 млн рублей и два — по 700 тыс. рублей.
С этой инициативой выступил солист группы «Земляне» Владимира Киселёва, её поддержали певцы Николай Басков и Григорий Лепс.
Сертификаты вручили начальнику госпиталя полковнику медицинской службы Сергею Коваленко, который передаст их бойцам.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе заседания Совбеза сообщил, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 — западного образца.