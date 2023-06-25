В Петербурге военным вручили первые денежные сертификаты от артистов за подбитые танки

Первые денежные сертификаты от артистов вручили военнослужащим ВС России за подбитые танки.

Награждение прошло в 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны в Петербурге.

Вручены два сертификата по 1 млн рублей и два — по 700 тыс. рублей.

С этой инициативой выступил солист группы «Земляне» Владимира Киселёва, её поддержали певцы Николай Басков и Григорий Лепс.

Сертификаты вручили начальнику госпиталя полковнику медицинской службы Сергею Коваленко, который передаст их бойцам.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе заседания Совбеза сообщил, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 — западного образца.