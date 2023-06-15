Продюсер Киселёв учредил денежную премию за уничтоженные танки Leopard в ходе СВО

Музыкальный продюсер Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы «Земляне» Владимир Киселёв поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия)», — говорится в пресс-релизе.

Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации можно получить 700 тыс. рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 млн рублей.

О этом решении на ПМЭФ объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская.

Инициативу поддержали также другие артисты, такие как Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо»), пишет агентство.

В феврале добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный немецкий танк Leopard, американский Abrams или британский Challenger.