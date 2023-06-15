Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Продюсер Киселёв учредил денежную премию за уничтоженные танки Leopard в ходе СВО

Короткая ссылка
Музыкальный продюсер Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.
Продюсер Киселёв учредил денежную премию за уничтоженные танки Leopard в ходе СВО
  • © AP Photo / Joerg Sarbach

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы «Земляне» Владимир Киселёв поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия)», — говорится в пресс-релизе.

Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации можно получить 700 тыс. рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 млн рублей.

О этом решении на ПМЭФ объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская.

Инициативу поддержали также другие артисты, такие как Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо»), пишет агентство.

В феврале добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный немецкий танк Leopard, американский Abrams или британский Challenger.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить