Spiegel: в ФРГ не смогли согласовать бюджет на 2024 год

Новый финансовый год начнётся в Германии без согласованного бюджета на 2024 год. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на данные немецких чиновников.

Отмечается, что переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и глава Минфина Кристиана Линднера не дали результата. «Олаф уверен, что в следующие несколько дней можно достичь результата», — приводит издание слова секретаря фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Катьи Маст. Ранее газета Financial Times сообщала, что Украина может не получить обещанных ЕС €50 млрд из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.