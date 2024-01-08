RT в Telegram
Подпишись

В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату

Короткая ссылка
Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о всеобщей забастовке с 10 по 12 января.

«Членов GDL в Deutsche Bahn AG, Transdev и City Bahn Chemnitz просят прекратить работу 10 января в 2 часа ночи (04:00 мск) до 18:00 12 января», — сообщили в профсоюзе.

Отмечается, что остановка работы грузовой компании DB Cargo начнётся 9 января в 18:00.

Ранее стало известно, что забастовки в Финляндии, которые состоятся 1 и 2 февраля 2024 года, остановят работу нескольких заводов, в том числе нефтеперерабатывающей компании Neste.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить