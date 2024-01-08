В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату

Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о всеобщей забастовке с 10 по 12 января.

«Членов GDL в Deutsche Bahn AG, Transdev и City Bahn Chemnitz просят прекратить работу 10 января в 2 часа ночи (04:00 мск) до 18:00 12 января», — сообщили в профсоюзе.

Отмечается, что остановка работы грузовой компании DB Cargo начнётся 9 января в 18:00.

Ранее стало известно, что забастовки в Финляндии, которые состоятся 1 и 2 февраля 2024 года, остановят работу нескольких заводов, в том числе нефтеперерабатывающей компании Neste.