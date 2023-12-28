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HS: февральские забастовки в Финляндии остановят работу нескольких заводов

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Забастовки в Финляндии, которые состоятся 1 и 2 февраля 2024 года, остановят работу нескольких заводов, в том числе нефтеперерабатывающей компании Neste.
HS: февральские забастовки в Финляндии остановят работу нескольких заводов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Как отмечает газета, причиной забастовок стало недовольство реформами финского правительства. Уточняется, что рабочие не поддерживают ограничения на проведение политических забастовок.

По данным издания, забастовки остановят работу на заводах Neste в Порвоо и Наантали, а также на химических предприятиях в Уусимаа и Остроботнии. 

Ранее стало известно, что работники в Финляндии выступают против реформы рынка труда, которую продвигает правительство. Изменения предполагают запрет забастовок, упрощение увольнений, урезание ряда льгот, взносов и т. п.

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