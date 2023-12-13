Профсоюзы Финляндии проведут 14 декабря обширные забастовки
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Об этом говорится в заявлении объединения.
«Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK и входящие в неё профсоюзы отказались от обсуждения модели рынка труда сегодня, в среду. Политическая забастовка, запланированная на четверг, будет проведена, как было объявлено», — отмечается в заявлении.
Профсоюзы выступают против реформы ранка труда, которую продвигает правительство. Изменения предполагают запрет забастовок, упрощение увольнений, урезание ряда льгот, взносов и т.п.
Ранее работники железных дорог Италии провели забастовку в знак протеста против недостаточно безопасных условий труда.