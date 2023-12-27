Усиление БРИКС, рецессия в ряде стран ЕС и финансовые проблемы в США: чем запомнился 2023 год в мировой экономике

В 2023 году рост глобальной экономики снова замедлился, а в мире усилилась фрагментация, заявили в Международном валютном фонде. По словам президента России Владимира Путина, на смену прежней модели глобализации приходит новый, многополярный порядок. На этом фоне, например, страны БРИКС договорились продолжить отказываться от доллара и расширить состав участников группы. Экономика России тем временем полностью оправилась от санкций, тогда как ряд стран ЕС погрузились в рецессию из-за ограничений против Москвы. США, в свою очередь, сохранили темп роста ВВП, но за прошедшие 12 месяцев столкнулись с банковским кризисом и даже оказались на грани дефолта. Кроме того, в уходящем году изменился и рейтинг самых густонаселённых стран мира.

В 2023 году рост мировой экономики продолжил замедляться и составил только 3% по сравнению с 3,5% в 2022-м и 6,3% в 2021-м. Более того, в 2024-м значение может оказаться ещё ниже — около 2,9%. К такому выводу пришли специалисты Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно докладу организации, спустя три года после вызванного пандемией шока глобальная экономика «всё ещё залечивает раны». При этом восстановление сдерживают не только долгосрочные последствия COVID-19, но и события на Украине, а также «всё большая геополитическая фрагментация», утверждают в МВФ.

По мнению российского президента Владимира Путина, сегодня вся международная система экономических отношений вступила в «этап коренных и необратимых изменений». Это связано с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит новый, многополярный порядок, заявил глава государства в начале декабря на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

«Мы хотим создать новую модель — реально демократическую, такую, где верх действительно берёт настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности. Такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров — это объективный и во многом закономерный процесс», — подчеркнул Путин.

Как отметил российский лидер, моноцентричная модель глобализации, где во главе стоят США, «сломалась и находится в серьёзном кризисе». Так, своими незаконными санкциями западные элиты дошли до «отмены принципов рыночной экономики» и стали разрушать систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же выстраивали десятилетиями.

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По словам Путина, основанная на долларе и евро международная финансовая инфраструктура, по сути, оказалась дискредитирована. В результате её место с успехом стала занимать система расчётов в национальных валютах.

«Перечёркнуты, казалось, некоторые незыблемые постулаты. Например, право собственности. Европейские юрисдикции, которые ещё недавно считались безопасными, тихими так называемыми гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой — чужой», как в военных самолётах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать… Кому нужны такие правила?» — сказал Путин.

В кругу своих

В условиях наметившихся глобальных преобразований одним из наиболее важных событий уходящего года для мировой экономики стал XV саммит БРИКС, считают эксперты. По итогам встречи в августе представители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР договорились увеличить расчёты в нацвалютах и продолжить укрепление межбанковских связей.

Наряду с этим действующие участники БРИКС решили пригласить в организацию ещё шесть государств. Так, уже с 1 января 2024 года к группе должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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«Расширение БРИКС — это знаковое решение. Мы видим, что фрагментация мировой экономики уже активно идёт: формируются блоки, усиливаются связи внутри различных союзов. Такое взаимодействие становится более выгодным, поскольку позволяет торговать внутри экономического объединения без каких-либо барьеров», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Примечательно, что сейчас на долю БРИКС приходится 41% мирового населения и около 32% глобального ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Между тем после увеличения числа участников объединения эти значения вырастут до 46,3 и 36,6% соответственно.

Для сравнения: страны «Большой семёрки» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) сейчас занимают лишь 9,7% общего объёма мирового населения и порядка 30% в глобальном ВВП. Такой вывод следует из материалов организации World Population Review (WPR) и Всемирного банка.

Численный перевес

Среди значимых событий 2023 года экономисты отмечают и первую за много лет смену лидерства в списке самых густонаселённых стран мира. Так, согласно подсчётам WPR, верхушку рейтинга заняла, опередив Китай, Индия, где сейчас проживают 1,435 млрд человек (против 1,425 млрд в Поднебесной).

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«Население в Индии не только больше, но и моложе, чем в КНР. Это, в свою очередь, создаёт благоприятные условия для ускоренного экономического роста», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Впрочем, на сегодняшний день в Индии по-прежнему сохраняется высокий уровень бедности, поэтому говорить о возможностях её экономического соперничества с Китаем пока ещё рано, уверен Александр Разуваев. Тем не менее по итогам уходящего года обе страны вошли в перечень самых быстрорастущих экономик мира.

По данным МВФ, за год китайский ВВП увеличился на 5%, а индийский — на 6,3%. По словам экспертов, такая динамика сыграла на руку России: на фоне растущего потребления топлива в азиатских гигантах Москва ощутимо нарастила туда экспорт своего сырья.

Согласно последним оценкам, с января по ноябрь 2023 года российско-китайский товарооборот увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и впервые превысил $218 млрд. В свою очередь, объём торговли между Москвой и Нью-Дели с января по октябрь удвоился и достиг рекордных $54,7 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Главного таможенного управления КНР и Министерства торговли и промышленности Индии.

«Экономика оказалась крепче и гибче»

Российская экономика по итогам 2023 года не только вернулась на траекторию роста, но и сумела полностью отбить санкционные потери прошлого года. По словам Владимира Путина, такая устойчивость к внешним ограничениям вызвала удивление у многих как за рубежом, так и внутри страны.

«Этот запас прочности... обеспечен несколькими составляющими. Первое, и это самое главное, — это высокая консолидация российского общества. Второе — это устойчивость финансово-экономической системы страны... И третье, безусловно, — это возрастание возможностей нашей силовой составляющей: армии и органов безопасности... Те, кто думал, что у нас всё рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло», — сказал Путин.

По информации специализированной базы данных Castellum.AI, всего в отношении Москвы сейчас действует уже почти 18,8 тыс. санкций (16,1 тыс. из них были введены с 22 февраля 2022 года). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

В условиях такого беспрецедентного давления эксперты Еврокомиссии, например, изначально предрекали экономике России обвал более чем на 10% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, ещё весной 2023 года в ЕК предполагали, что в текущем году ВВП РФ продолжит сокращаться и потеряет дополнительно 0,9%. Впрочем, уже сейчас европейские аналитики прогнозируют рост показателя на 2%, а российские власти — на 3,5%.

«Главный вывод: экономика действительно оказалась существенно крепче и гибче, чем многим казалось ещё в 2022-м и даже в начале 2023-го. Предприниматели проделали огромную работу по перенастройке логистики, цепочек поставок, расчётов, выходу на новые рынки, переориентации экспорта и импорта, увеличению производства и поиску кадров. Ну и, конечно, (решающую роль сыграли. — RT) люди, работники, потому что в конечном итоге они создают добавленную стоимость», — рассказал в интервью RT глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Обратная сторона санкций

Примечательно, что даже в условиях масштабных санкций Россия сумела войти в пятёрку крупнейших экономик мира и стала первой в Европе по ППС, опередив Германию. Более того, в 2023 году по темпам роста ВВП страна может опередить все ведущие государства ЕС.

Так, согласно прогнозу Еврокомиссии, по итогам текущего года экономика ЕС замедлится почти в шесть раз по сравнению с 2022-м и вырастет лишь на 0,6%. Причём десять государств объединения вовсе рискуют столкнуться с падением ВВП. Речь идёт о Латвии (-0,2%), Германии (-0,3%), Литве и Чехии (-0,4%), Австрии и Швеции (-0,5%), Люксембурге (-0,6%), Венгрии (-0,7%), Ирландии (-0,9%) и Эстонии (-2,6%).

«Европа отказалась от наших энергоносителей, что привело во многом к ускорению инфляции в регионе. Более того, в кризисе есть и политическая причина: страны союза не могут договориться о единой политике по украинскому конфликту. Экономическая ситуация у них сложная: валюта одна, но интересы разные, а сильного лидера, который бы помог прийти всем к единой позиции, пока нет. Отсюда и ключевые проблемы ЕС», — считает Александр Разуваев.

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Отметим, что для обуздания инфляции Европейский центробанк ещё в прошлом году стал повышать процентную ставку, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал её около нулевой отметки. Последовавшее за этим удорожание кредитов ещё сильнее затормозило экономический рост в регионе.

«Промышленность многих стран еврозоны падает из-за того, что крупные энергоёмкие компании (в частности, химические предприятия и производители минеральных удобрений) переводят бизнес из Европы в другие страны, где электроэнергия дешевле и есть перспективные рынки сбыта. Даже после того как нынешний спад удастся преодолеть, многие европейские страны, ранее зависимые от российских энергоресурсов, ждёт экономическая стагнация», — предположила в беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Финансовый беспорядок

Наряду с ухудшением ситуации в экономике Европы уходящий год запомнился экспертам и обострением финансовых проблем в США. Хотя, по данным МВФ, американский ВВП сохранил темпы роста вблизи 2,1%, в течение 2023 года страна сначала столкнулась с банковским кризисом, а затем оказалась на грани дефолта.

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Так, весной в Штатах обанкротилось сразу несколько крупных кредитных организаций, а новости об этом спровоцировали панику среди населения. В результате люди начали выводить деньги со вкладов максимальными темпами за последние 50 лет и стоимость акций целого ряда других американских банков резко упала.

«Проблемы возникли из-за рекордного повышения процентных ставок. Такое ужесточение монетарной политики было призвано сбить инфляцию, но привело к обесцениванию активов на балансе целого ряда банков. На фоне негативных новостей вкладчики стали забирать деньги с депозитов, но некоторым кредитным организациям попросту не хватило средств, чтобы рассчитаться со своими вкладчиками», — объяснил Александр Абрамов.

Тем временем деньги для выполнения своих обязательств стали заканчиваться и у правительства США: ещё в январе задолженность страны достигла предельно допустимой на тот момент планки ($31,4 трлн), и занимать новые средства было нельзя. Несколько месяцев власти пытались договориться об изменении потолка госдолга, но буквально за несколько дней до возможного дефолта решили вовсе отказаться от лимита.

С тех пор задолженность Вашингтона перед кредиторами выросла почти до $34 трлн, а её обслуживание ($659 млрд в финансовом 2023 году) стало одной из крупнейших статей расходов американского бюджета. На этом фоне международное агентство Fitch Ratings впервые за 29 лет понизило долгосрочный рейтинг США и предупредило об угрозе рецессии в стране.