В ФРГ заявили, что не видят готовности Украины вести переговоры с Россией
Он подчеркнул, что киевские власти должны сами решить, когда начинать переговоры с Россией.
«По нашим разговорам с украинской стороной мы такую готовность в настоящий момент распознать не можем. Если она появится, мы её прокомментируем», — приводит ТАСС слова Хебештрайта.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой и Харьковом, если Владимир Зеленский не запросит мира прямо сейчас.