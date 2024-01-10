В ФРГ заявили, что не видят готовности Украины вести переговоры с Россией

Власти Германии не видят готовности Украины к ведению переговоров с Россией. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он подчеркнул, что киевские власти должны сами решить, когда начинать переговоры с Россией.

«По нашим разговорам с украинской стороной мы такую готовность в настоящий момент распознать не можем. Если она появится, мы её прокомментируем», — приводит ТАСС слова Хебештрайта.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой и Харьковом, если Владимир Зеленский не запросит мира прямо сейчас.