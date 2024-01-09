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Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков, если Зеленский не начнёт переговоры

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой и Харьковом, если Владимир Зеленский не запросит мира прямо сейчас.
Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков, если Зеленский не начнёт переговоры
  • Gettyimages.ru
  • © Arkadiy Luchak

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Я думаю, они (ВС России. — RT) могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины», — сказал Риттер.

По мнению бывшего разведчика, единственный способ для Зеленского избежать такой ситуации — это поступить разумно и запросить мира.

Ранее французский политолог Брюно Тетре высказал мнение, что Украина по итогам конфликта с Россией потеряет выход к Чёрному морю.

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