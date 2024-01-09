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Французский политолог Тетре: Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю

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Французский политолог Брюно Тетре высказал мнение, что Украина по итогам конфликта с Россией потеряет выход к Чёрному морю.
Французский политолог Тетре: Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю
  • Gettyimages.ru
  • © Mixarde

Об этом он заявил в статье для издания Le Point.

«Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками», — говорится в публикации.

По мнению Тетре, к апрелю 2024 года Вооружённые силы России прорвут украинскую оборону на юго-востоке и северо-востоке. Это, по словам обозревателя, приведёт к тому, что Украина лишится контроля над Харьковом и Одессой, а также потеряет выход к Чёрному морю.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск будут территориями России по окончании конфликта.

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