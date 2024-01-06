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Экс-разведчик ВС США Риттер: Одесса и Харьков войдут в состав России

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск будут территориями России по окончании конфликта.
Экс-разведчик ВС США Риттер: Одесса и Харьков войдут в состав России
  • Gettyimages.ru

«Есть предположение, что всё закончится к сентябрю. Когда всё закончится, карта Украины не будет выглядеть, как сейчас», — сказал он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По мнению Риттера, украинские войска потерпят полный крах на фронте и в скором времени наступит момент, когда российскую армию будет не остановить.

Ранее норвежский политолог Гленн Дисен заявил, что Россия займёт зону от Харькова до Одессы.

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