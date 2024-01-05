Политолог Дисен: Россия займёт зону от Харькова до Одессы

Разрешение проблемы вступления Украины в НАТО Россия видит в освобождении территории от Харькова до Одессы.

Такое мнение в интервью польскому журналу Mysl Polska выразил норвежский политолог Гленн Дисен.

По его словам, до начала конфликта речь о территориальных требованиях не шла.

«Но теперь Россия, похоже, считает, что территориальное расширение оказывается единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину», — сказал эксперт.

Ранее в Sky News заявили, что Россия может взять Одессу и всё черноморское побережье Украины.

Также в газете «Политика» отметили, что Украина может потерять Одессу, Харьков и западные территории.