Политолог Дисен: Россия займёт зону от Харькова до Одессы
Такое мнение в интервью польскому журналу Mysl Polska выразил норвежский политолог Гленн Дисен.
По его словам, до начала конфликта речь о территориальных требованиях не шла.
«Но теперь Россия, похоже, считает, что территориальное расширение оказывается единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину», — сказал эксперт.
Ранее в Sky News заявили, что Россия может взять Одессу и всё черноморское побережье Украины.
Также в газете «Политика» отметили, что Украина может потерять Одессу, Харьков и западные территории.