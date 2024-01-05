Sky News: Россия может взять Одессу и всё черноморское побережье Украины
С таким заявлением выступили в Sky News.
В статье отмечается, что недавно российский президент Владимир Путин назвал Одессу «русским городом».
Это, по данным телеканала, может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.
Ранее Путин заявил, что Одесса — это русский город, все об этом хорошо знают.
Также в газете «Политика» отметили, что Украина может потерять Одессу, Харьков и западные территории.