Украина по итогу конфликта может потерять Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны.

С таким заявлением выступили обозреватели сербской газеты «Политика».

«Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость», — говорится в статье.

При этом отмечается, что в текущих условиях раздел Украины кажется самым приемлемым выходом из конфликта.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина уже не сможет вернуть утраченные территории.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.