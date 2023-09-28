Путин объявил 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с Россией
- РИА Новости
Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Ранее они были одобрены Совфедом и Госдумой.
30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.