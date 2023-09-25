Совфед одобрил закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Отмечается, что 30 сентября 2022 года войдёт в новейшую российскую историю как день принятия в состав России новых регионов.
30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.