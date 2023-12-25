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Польский генерал Скшипчак: Украина уже не сможет вернуть утраченные территории

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Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина уже не сможет вернуть утраченные в результате конфликта территории.
Польский генерал Скшипчак: Украина уже не сможет вернуть утраченные территории
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

«По моей оценке, те территории, которые сейчас оккупируют россияне, украинцы уже не получат», — заявил Скшипчак.

Он уточнил, что проблема заключается не только в проведении военных операций, но и в спорах на уровне принятия решений.

Украинские войска уже не смогут провести второе контрнаступление, добавил генерал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша спит и видит, как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.

27 ноября президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN призвал украинские власти смириться с потерей территорий и сосредоточиться на сохранении подконтрольных им субъектов.

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