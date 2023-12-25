Польский генерал Скшипчак: Украина уже не сможет вернуть утраченные территории
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Об этом пишет Gazeta Wyborcza.
«По моей оценке, те территории, которые сейчас оккупируют россияне, украинцы уже не получат», — заявил Скшипчак.
Он уточнил, что проблема заключается не только в проведении военных операций, но и в спорах на уровне принятия решений.
Украинские войска уже не смогут провести второе контрнаступление, добавил генерал.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша спит и видит, как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.
27 ноября президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN призвал украинские власти смириться с потерей территорий и сосредоточиться на сохранении подконтрольных им субъектов.