RT в Telegram
Подпишись

Путин: Польша спит и видит, как вернуть отошедшие к Украине территории

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что Польша спит и видит, как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.
Путин: Польша спит и видит, как вернуть отошедшие к Украине территории
  • globallookpress.com

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

Как напомнил российский лидер, Иосиф Сталин отдал часть польских территорий Украине, включая Львов и ряд областей, по итогам Второй мировой войны.

Кроме того, Украине отошли часть румынских территорий, добавил он.

«Те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть эти территории», — подчеркнул Путин.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что политические элиты Польши не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить