Путин: Польша спит и видит, как вернуть отошедшие к Украине территории

Президент России Владимир Путин заявил, что Польша спит и видит, как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

Как напомнил российский лидер, Иосиф Сталин отдал часть польских территорий Украине, включая Львов и ряд областей, по итогам Второй мировой войны.

Кроме того, Украине отошли часть румынских территорий, добавил он.

«Те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть эти территории», — подчеркнул Путин.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что политические элиты Польши не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины.