Нарышкин: Польша не намерена отказываться от идеи контроля над западом Украины
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, поступающая в СВР информация говорит о том, что элиты Польши не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над украинскими западными территориями.
15 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины.
В ноябре издание Der Spiegel писало, что немецкие компании, разместившие производство на территории Украины, пожаловались на таможню Польши, которая начала «душить» экономику Украины и задерживает экспорт товаров.