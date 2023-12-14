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Нарышкин: Польша не намерена отказываться от идеи контроля над западом Украины

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что политические элиты Польши не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины.
Нарышкин: Польша не намерена отказываться от идеи контроля над западом Украины
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, поступающая в СВР информация говорит о том, что элиты Польши не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над украинскими западными территориями.

15 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины.

В ноябре издание Der Spiegel писало, что немецкие компании, разместившие производство на территории Украины, пожаловались на таможню Польши, которая начала «душить» экономику Украины и задерживает экспорт товаров.

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