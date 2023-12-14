Нарышкин: Польша не намерена отказываться от идеи контроля над западом Украины

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что политические элиты Польши не намерены отказываться от идеи контроля над западными территориями Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, поступающая в СВР информация говорит о том, что элиты Польши не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над украинскими западными территориями.

15 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины.

В ноябре издание Der Spiegel писало, что немецкие компании, разместившие производство на территории Украины, пожаловались на таможню Польши, которая начала «душить» экономику Украины и задерживает экспорт товаров.