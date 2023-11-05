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Spiegel: Польша начала «душить» экономику Украины на фоне конфликта с Киевом

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Немецкие компании, которые разместили производство на территории Украины, пожаловались на таможню Польши, которая начала «душить» экономику Украины и задерживает экспорт товаров.

«Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев... Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной», — пишет Der Spiegel.

В нескольких немецких компаниях изданию заявили, что польские таможенники специально затягивают с досмотром экспортных грузов, что является скрытым саботажем. При этом в таможне утверждают, что вынуждены были усложнить процедуру досмотра из-за контрабанды сигарет с Украины.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса Зеленского, заявлял, что Киев будет считать Варшаву близким другом лишь до окончания боевых действий, а затем между странами начнётся конкуренция.

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