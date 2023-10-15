Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье», — цитирует его РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что и у Румынии есть интересы в этом регионе.

Также эксперт сообщил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия стянула морских пехотинцев и понтонёров к правому берегу Днепра.