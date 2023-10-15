Узнать больше

Экс-разведчик Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут устроить раздел Украины

Короткая ссылка
Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут устроить раздел Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье», — цитирует его РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что и у Румынии есть интересы в этом регионе.

Также эксперт сообщил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия стянула морских пехотинцев и понтонёров к правому берегу Днепра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить