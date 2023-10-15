Экс-разведчик Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут устроить раздел Украины
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«Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье», — цитирует его РИА Новости.
Риттер подчеркнул, что и у Румынии есть интересы в этом регионе.
Также эксперт сообщил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия стянула морских пехотинцев и понтонёров к правому берегу Днепра.