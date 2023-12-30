Торг с Брюсселем: почему в ЕС заявляют о возможности обхода вето Венгрии по вопросу помощи Украине

Евросоюз сможет оказывать помощь Украине даже без согласия Венгрии, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. При этом он не уточнил, как такая поддержка могла бы быть организована. По его словам, этот вопрос требует дальнейших консультаций в Брюсселе. Ранее Венгрия заблокировала выделение Киеву €50 млрд из бюджета ЕС. По информации СМИ, в Европе рассматривают несколько вариантов обхода вето Будапешта. Среди них — выделение Украине до €20 млрд из других источников и лишение Венгрии права голоса. Как полагают аналитики, несмотря на жёсткость позиции Будапешта, Венгрии рано или поздно придётся пойти на уступки.

В Министерстве иностранных дел ФРГ считают, что Евросоюз сможет оказывать помощь Киеву даже в случае возражений со стороны Венгрии. Такую позицию в ходе брифинга обозначил официальный представитель дипломатического ведомства Германии Кристиан Вагнер.

«Евросоюз в любом случае продолжит оказывать поддержку Украине... ЕС-26 (26 стран Евросоюза без Венгрии. — RT), разумеется, тоже сможет действовать. Но мне сейчас не хочется делать предположений по поводу того, как такая поддержка могла бы быть организована. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе», — приводит слова Вагнера агентство Bloomberg.

Дипломат добавил, что Берлин продолжит «активно выступать» за одобрение более крупного пакета помощи Украине на сумму €50 млрд в начале следующего года.

Здание МИД ФРГ

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Напомним, на декабрьском саммите ЕС Венгрия наложила вето на выделение Киеву €50 млрд из бюджета Евросоюза. Как уточнил тогда премьер-министр страны Виктор Орбан, этот вопрос будет вновь обсуждаться в 2024 году. Позже Будапешт предложил Европейскому союзу воздержаться от выделения средств Украине из бюджета объединения в течение пяти лет.

Орбан объяснил решение Венгрии тем, что у Евросоюза сейчас нет доступных средств для этих целей.

«Поскольку сегодня в бюджете ЕС не так много денег, они должны откуда-то взяться. Есть два варианта, один из которых — осуществить совместный заём. У нас был неудачный опыт совместного заимствования средств для Фонда восстановления, созданного из-за пандемии коронавируса, и мы больше не будем это делать. С другой стороны, если мы не будем занимать деньги, нам придётся переводить средства из уже существующих статей бюджета, и это также может повлиять на средства венгров. И мы не допустим, чтобы венгры отдавали свои деньги Украине», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, одной из причин такого решения могла стать блокировка предназначенных Венгрии средств из фондов ЕС. Советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан заявил 12 декабря, что его страна готова отказаться от вето, если получит эти деньги. Как напоминают аналитики, Брюссель должен выделить Венгрии порядка €30 млрд.

«Эти средства были заблокированы из-за претензий к Будапешту по поводу соблюдения некоторых стандартов ЕС. Для Венгрии и её бюджета это очень большие деньги. Поэтому Орбан фактически сейчас ведёт торг с Брюсселем, чтобы получить их», — рассказал в беседе с RT директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

План «Б» для ЕС

Виктор Орбан ранее предположил, что ЕС может попытаться обойти венгерское вето, заключив отдельное соглашение между остальными 26 членами объединения.

О возможных вариантах обхода вето сообщила и газета Financial Times. По её данным, Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине до €20 млрд за счёт долговых средств. В этом случае страны ЕС возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом объединения, что позволит Еврокомиссии занять на рынках капиталов необходимую Киеву сумму. Подобную схему уже использовали во время пандемии коронавируса, чтобы предоставить странам ЕС до €100 млрд.

Флаги стран ЕС перед зданием Европейского парламента

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Николай Топорнин назвал такой вариант вполне реалистичным, поскольку он не потребует одобрения всех стран — членов Евросоюза.

«Согласие Венгрии перестанет быть необходимым. Главное, чтобы было согласие главных кредиторов, то есть таких крупных стран, как Германия, Франция и Италия. Это своеобразный план «Б» для ЕС», — сказал аналитик.

В качестве запасного варианта рассматривается также возможность предоставления Украине дешёвых краткосрочных кредитов, пишет FT. По такой схеме Киев в этом году уже получил €18 млрд.

При этом собеседники газеты отметили, что приоритетным вариантом для ЕС всё же остаётся согласование финансирования в размере €50 млрд. Согласно данным издания, Брюссель пообещал предоставить Киеву помощь в том или ином виде не позднее марта 2024 года.

«Добьётся своего»

По словам аналитиков, в перспективе обойти вето Венгрии ЕС может также путём реформирования системы принятия решений в объединении. В частности, в Евросоюзе давно обсуждается возможность отказа от принципа вето в вопросах внешней политики в пользу голосования квалифицированным большинством. Сторонниками такой меры являются как минимум девять из 27 стран ЕС, в том числе ФРГ, Франция и Италия.

«В Евросоюзе существует правило двойного большинства при принятии решений. За должны проголосовать 55% стран, в которых проживает 65% населения. До сих пор это правило касалось только внутренних дел ЕС, а по внешней политике должно было быть единогласие. Сейчас идут разговоры о том, чтобы этот механизм распространить и на внешнюю политику. Вероятность такого развития событий довольно высока», — сказал в комментарии RT политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

Будапешт

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© Paul Panayiotou

Стоит отметить, что в ЕС обсуждается и вариант с лишением права вето конкретно Венгрии. Об этом в декабре сообщила FT со ссылкой на европейских дипломатов.

Для этого Брюссель, как утверждает издание, может применить ст. 7 Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Однако это решение должно быть принято единогласно. В то же время ряд государств ЕС настороженно относятся к такой идее, предпочитая вместо этого оказывать давление на Виктора Орбана другими путями, в том числе изолируя его внутри союза, пишет FT.

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По мнению Николая Топорнина, ограничение прав Будапешта пока выглядит наименее вероятным исходом противостояния Венгрии и Брюсселя, поскольку многие члены ЕС, скорее всего, сочтут такую меру излишне жёсткой и политизированной.

«Действительно, в Лиссабонском договоре есть положение, которое в исключительных случаях разрешает приостанавливать право голоса члена Евросоюза. Причём не только по внешнеполитическим вопросам, но и по ряду других. Однако таких прецедентов ещё не было и, полагаю, не будет, потому что для этого необходимо согласие всех остальных участников ЕС. Те же словаки или поляки скажут, что лучше всё-таки решать вопросы путём компромисса», — пояснил аналитик.

Он добавил, что, помимо прочего, для лишения права голоса Венгрии у европейской бюрократии нет юридических оснований.

«У Венгрии просто есть своё мнение по определённым вопросам. Она не нарушает при этом никаких законов Евросоюза — ни Лиссабонский договор, ни различные директивы Брюсселя. Поэтому оснований для того, чтобы лишать Венгрию права голоса, сейчас нет», — заявил Топорнин.

Политолог также полагает, что рано или поздно Венгрия и ЕС придут к соглашению по поводу помощи Киеву.

«Так или иначе, но это произойдёт. Орбан накануне принятия каждого пакета антироссийских санкций начинает говорить, что это бесполезно, что лучше сфокусировать внимание на других проблемах. Но в итоге он голосует за рестрикции. Так что и в этом случае вполне вероятно, что Венгрия добьётся своего, получит предназначенные ей средства, после чего решится и вопрос с выделением помощи Украине», — резюмировал аналитик.