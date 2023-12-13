«Мы будем против»: Орбан назвал «ужасной ошибкой» перспективу старта переговоров о членстве Украины в ЕС

Евросоюз собирается совершить «ужасную ошибку, которой надо помешать», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя перспективу старта переговоров о членстве Украины в ЕС. По его мнению, Украина находится не в том состоянии, чтобы вести переговоры на этот счёт. Ранее о нецелесообразности начала соответствующих дискуссий заявили в ряде других европейских стран, в частности, в Австрии и Словакии. Как отмечают эксперты, к настоящему времени ЕС «вскрыл экономические границы» и взял всё возможное у Украины, вследствие чего Европе эта страна больше не нужна.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой перспективу старта переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом венгерский премьер сказал в интервью изданию Mandiner.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если 26 (остальные члены ЕС. — RT) хотят её совершить, и только мы будем против», — сказал он в беседе с журналистами. Фрагмент публикации приводит РИА Новости.

По мнению Орбана, Украина находится не в том состоянии, чтобы вести переговоры на этот счёт.

Ранее аналогичную точку зрения высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, нынешний план Еврокомиссии не продуман и не подготовлен.

«Со стороны ЕС было бы совершенно безответственно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС», — приводит РИА Новости слова Сийярто. Дипломат также назвал ложной точку зрения ЕК о прогрессе Киева в части выполнения условий для вступления в ЕС.

Напомним, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев якобы выполнил почти все требования.

Также на russian.rt.com «Прогрев» аудитории: в ЕК заявили о выполнении Украиной «почти всех» требований для начала диалога о вхождении в ЕС

Кроме того, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил изданию The Financial Times, что любая помощь Киеву не должна поступать из бюджета ЕС. Бока также выразил мнение, что решение о переговорах о членстве Украины в ЕС следует отложить до выборов в Европарламент в июне.

Кроме того, против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз также высказались в Австрии. Канцлер Карл Нехаммер ранее заявил, что никаких консультаций на этот счёт с ним или другими главами правительств стран-членов Евросоюза не проводилось.

«Нехаммер ответил депутатам от Австрийской партии свободы Петре Штегер, Кристиану Хафенекеру и Акселю Кассеггеру, что Австрия не согласится на переговоры о членстве Украины на нынешних условиях», — приводит РИА Новости фрагмент из протокола заседания австрийского парламента.

Также по теме Глава МИД Кулеба заявил, что Украина может сплясать ради вступления в ЕС Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что киевские власти готовы попрыгать и сплясать ради вступления в Евросоюз.

В дополнение к этому, председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри в интервью газете «Известия» заявил, что Украина на сегодняшний день не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

По словам Кэри, время, когда государства могли присоединиться к Евросоюзу «чисто по политическому решению», давно прошло.

«Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», — добавил он.

Комментируя высказывания европейских политиков о перспективе переговоров о членстве Украины в ЕС, политолог Александр Дудчак отметил, что для ЕС нет смысла включать в свой состав Украину в её нынешнем состоянии.

Политолог обратил внимание на то, что Украине «морочили голову» перспективами Евросоюза ещё до госпереворота в 2014 году, когда страна находилась в гораздо более выигрышном положении.

«Она была тогда в стабильном состоянии, имела отрасли промышленности, которые утратила. Европа и добивала их, как конкурентов. Сейчас они довели Украину «до кондиции». Взяли всё, что можно, вскрыли экономические границы и взамен ничего не предложили. Зачем она им нужна? Кто будет заниматься дотациями в нынешнюю Украину?», — сказал Дудчак в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Юрий Светов отметил, что в ЕС представлены страны-иждивенцы, которые заинтересованы во вступлении Украины в объединение, чтобы укрепить свои позиции. В этой связи Светов, в частности, упомянул государства Прибалтики.

«Те страны, которые живут за счёт того, что им выделяет Евросоюз. Для них вхождение Украины означает, что усилятся их позиции. Страны-иждивенцы получат больше возможностей», — полагает эксперт.

Как полагает Светов, в Германии и Франции из политических соображений умалчивают о своей позиции на этот счёт, однако, отметил политолог, в Берлине и Париже «переживают, что придётся содержать Украину так, как они содержат Прибалтику».