Сийярто сообщил, что донёс до Кулебы позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что провёл встречу с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в ходе которой донёс до него позицию Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз.

Об этом венгерский дипломат написал в своих соцсетях.

Он напомнил, что не проводил встречи с Кулебой на протяжении почти двух лет.

«Теперь, когда мы встретились снова, мы, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а такое решение, которое исторически значимо для будущего всего Евросоюза», — говорится в сообщении.

По словам Сийярто, предложение о начале переговоров по членству Украины в ЕС недостаточно подготовлено, а Еврокомиссия не имеет представления о том, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на всё объединение.

Ранее Сийярто заявил, что ведение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на данный момент было бы безответственным шагом.