Депутат парламента Словакии выступил против переговоров о членстве Украины в ЕС

Украина на сегодняшний день не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Такое заявление сделал председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

В интервью газете «Известия» он подчеркнул, что Украине необходимо сделать ещё много шагов и пройти очень длинный путь, если страна собирается стать членом объединения.

По словам Кэри, время, когда государства могли присоединиться к Евросоюзу, давно прошло.

«Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», — добавил он.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.