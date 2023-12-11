Глава МИД Кулеба заявил, что Украина может сплясать ради вступления в ЕС
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По его словам, в законодательство Украины внедрили все ключевые рекомендации Венецианской комиссии.
«Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно... Но нужно играть честно», — приводит заявление Кулебы издание «СТРАНА.ua».
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.
По словам председателя комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри, Украина на сегодняшний день не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.