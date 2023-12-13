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Орбан: ЕС совершит большую ошибку, если начнёт переговоры с Украиной о членстве

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Европейский союз совершит серьёзную ошибку, если начнёт переговоры с Украиной о членстве в объединении.
Орбан: ЕС совершит большую ошибку, если начнёт переговоры с Украиной о членстве
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Об этом венгерский премьер сказал в интервью порталу Mandiner.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать», — цитирует его РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что Венгрия выступит против начала переговоров о членстве Украины, даже если будет единственной страной в блоке с подобной позицией.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ведение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на данный момент было бы безответственным шагом

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