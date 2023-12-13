Орбан: ЕС совершит большую ошибку, если начнёт переговоры с Украиной о членстве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Европейский союз совершит серьёзную ошибку, если начнёт переговоры с Украиной о членстве в объединении.

Об этом венгерский премьер сказал в интервью порталу Mandiner.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать», — цитирует его РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что Венгрия выступит против начала переговоров о членстве Украины, даже если будет единственной страной в блоке с подобной позицией.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ведение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на данный момент было бы безответственным шагом.