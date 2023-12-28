Представитель кабмина ФРГ заявил, что ЕС сможет помогать Украине и без Венгрии

В правительстве ФРГ полагают, что ЕС сможет помогать Украине финансово и без согласия Венгрии, заявил представитель кабмина ФРГ Кристиан Вагнер.

«Мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму €8 млрд. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае», — цитирует его РИА Новости.

Вагнер подчеркнул, что в следующем году Германия продолжит активно продвигать вопрос о выделении Украине средств.

Ранее в британской газете Financial Times сообщали, что Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до €20 млрд за счёт наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана.

Также стало известно, что ФРГ в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные €11,7 млрд.