ФРГ в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные €11,7 млрд

Поставки вооружений на рекордные €11,7 млрд одобрили в 2023 году власти Германии. Информацию об этом приводит немецкое информагентство DPA.

Новая программа поставок вооружений смогла превзойти предыдущий рекорд, установленный в 2021 году. Тогда Берлин одобрил поставки на сумму €9,35 млрд.

Отмечается, что 90% объёма новой поставки пришлось на страны ЕС, НАТО, Украину, а также Японию, Австралию, Южную Корею и другие страны. При этом, как сообщает ТАСС, более трети всех поставок, одобренных с начала 2023 года, приходится на Киев.

Ранее стало известно о прозвучавшем в Германии предложении увеличить подоходный налог ради военной помощи Украине.