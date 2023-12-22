«Безответственная авантюра»: Орбан заявил о неготовности Брюсселя и Киева к переговорам о вступлении Украины в ЕС

Брюсселю нужно конкретизировать, о какой территории идёт речь в вопросе переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он назвал принятое на саммите ЕС решение безответственной авантюрой, поскольку к этому не готовы ни в Брюсселе, ни в Киеве. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Орбана, выразил мнение, что принятие Украины в ЕС подорвёт всю внутреннюю систему объединения. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что притязания на российские территории будут иметь последствия для тех, кто может на них претендовать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу Hir TV объяснил, почему Европейский союз не должен начинать переговоры с Украиной о её вступлении в объединение.

«Не надо быть учёным, чтобы понимать, что это решение принесёт много вреда. Мы не подготовлены... Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — цитирует его РИА Новости.

По мнению венгерского премьера, власти киевского режима «верят, что сделали решающий шаг» в вопросе присоединения к ЕС, при этом если проблемы, на которых он акцентировал внимание, в дальнейшем будут вынесены на рассмотрение, то процесс замедлится и выяснится, что они «не могут двигаться вперёд, будет огромное разочарование».

Орбан также сказал, что на саммите лидеров Евросоюза в середине декабря пытался убедить коллег, что «не только Украина не готова к членству, но и ЕС к этому тоже не готов». Политик считает, что решение начать переговоры о вступлении Украины — «безответственная авантюра», передаёт ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что членство Украины в Евросоюзе просто приведёт к разрушению этого объединения и многие в ЕС это понимают.

«Слов много, а реально принять такую страну, как Украина, вне зависимости от её территориальных проблем, принять такую страну в ЕС — это просто подорвёт всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится... Понимание серьёзности этой проблемы европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссии», — сказал он.

Комментируя слова Орбана о том, в каких границах Украину планируется принимать в Евросоюз, официальный представитель Кремля подчеркнул, что притязания на российские территории будут иметь последствия.

«Речь идёт о российских регионах, о неотъемлемой части РФ. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — заявил Песков.

Неудобные вопросы

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что венгерский премьер, говоря о границах Украины, ставит неудобные вопросы перед своими западными партнёрами, которые стараются всячески дистанцироваться от существующей реальности.

«Понятно, что вопрос о принятии куда бы то ни было Украины — в НАТО или ЕС — сразу актуализирует вопрос о границах Украины. То есть какую Украину принимают? В каких границах? Во-вторых, насколько то государство, которое сейчас существует, обладает международной субъектностью с точки зрения ответственности за свои решения? Я уже не говорю о том, что нынешняя Украина никак не соответствует тем требованиям, которые ЕС предъявляет своим кандидатам. На это всё в Брюсселе предпочитают не обращать внимания, поскольку речь идёт всего лишь о безответственной политической игре, а не о реальных действиях», — подчеркнул собеседник RT.

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Политолог Иван Мезюхо также констатировал, что Виктор Орбан задаёт неудобные вопросы, на которые и представители киевского режима просто не смогут дать ответ.

«Эти вопросы действительно являются для Зеленского и его клики неудобными. Понятно, что на Орбана оказывается колоссальное давление, но пока он, насколько у него хватает сил, пытается держаться своего национально ориентированного курса», — пояснил он.

Диалог Киева с ЕС

15 декабря по итогам саммита ЕС в Брюсселе было опубликовано заявление, в котором говорится о решении начать диалог с Киевом по его присоединению к объединению. Отмечалось, что как будущие государства-члены, так и Евросоюз «должны быть готовы к процедуре вступления».

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При этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уточнил, что текущая позиция Брюсселя «не даёт никаких гарантий» по срокам, а украинской стороне потребуется приложить «серьёзные усилия», которые займут годы, чтобы добиться вступления в ЕС.

Против запуска переговоров по членству Украины ранее выступили Венгрия и Словакия, а Виктор Орбан во время принятия соответствующего решения и вовсе покинул зал заседаний. 21 декабря премьер-министр Венгрии на пресс-конференции заявил, что Украине потребуется «много-много лет», чтобы достичь возможности стать частью Европейского союза. Сейчас же, по его мнению, «это представляется нереальным».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что таким образом не Киев подтягивается к Европейскому союзу, а ЕС опускается до уровня нацистского киевского режима.

«Данный шаг — не более чем утешительный приз от Брюсселя, провалившего выделение €50 млрд на поддержание режима Владимира Зеленского. Об этом красноречиво говорят слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего по итогам мероприятия, что объявленное в Брюсселе решение является политическим ходом, не имеющим юридической силы, поскольку ЕС ещё очень далёк от расширения, включающего Украину. Если говорить просто, то всё это страшный и кровавый маскарад, результатом которого являются жертвы среди мирного населения и среди тех, кого киевский режим насильно рекрутирует для того, чтобы отправлять на верную гибель», — заявила она в ходе брифинга 20 декабря.