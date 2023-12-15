Макрон: Евросоюз ещё очень далёк от реального вступления в него Украины

Европейский союз ещё очень далёк от вступления в него Украины. Такое мнение выразил французский лидер Эммануэль Макрон.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину», — отметил он.

По словам президента Франции, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы правил ЕС — либо значительного увеличения финансирования, либо замены существующих правил.

Макрон добавил, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз является политическим и у него нет юридической значимости.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз могут длиться десятилетиями.