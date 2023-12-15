«Венгерский кабмин проголосует против»: Орбан заявил о «примерно 75» возможностях заблокировать вступление Украины в ЕС

Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Как сообщили СМИ, он отказался принимать участие в голосовании о старте процедуры переговоров по вступлению Украины в ЕС. Позднее сам Орбан заявил, что у венгерского правительства будет ещё «примерно 75 возможностей» остановить этот процесс в будущем. Эксперты полагают, что Европа получила от Киева всё, что хотела, а в перспективе Брюссель продолжит «рассказывать сказки» о вступлении Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна наложила вето на выделение Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд.

Об этом политик написал в соцсети X (бывший Twitter). По его словам, «итог ночной смены» на прошедшем в Брюсселе саммите ЕС — это вето на дополнительные деньги Украине и вето на пересмотр многолетнего бюджета.

Как уточнил Орбан, вопрос будет вновь обсуждаться на саммите ЕС в следующем году.

Между тем из публикаций в СМИ следует, что Орбан не принимал участия в голосовании о начале официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, покинув помещение накануне. Это позволило 26 лидерам других стран Евросоюза формально получить единогласное решение по вопросу старта переговоров.

По информации издания Politico, канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из помещения за кофе после многочасовых переговоров, зашедших в тупик. Как пишет издание, Шольц предположил, что подобный шаг позволит утвердить предмет обсуждения, тогда как Орбан воздержится от участия в голосовании.

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Впоследствии венгерский премьер высказался о ситуации с перспективами обсуждения членства Украины в ЕС в эфире радио Kossuth. Он выразил мнение, что у Будапешта будет ещё много возможностей воспрепятствовать процессу вступления Киева в Евросоюз.

Как отметил Орбан, Венгрия ничего не теряет, поскольку окончательное решение принимается 27 парламентами. По его словам, если Венгрия не захочет членства Украины в ЕС, то венгерский парламент проголосует против.

«Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан также заявил, что в предстоящие годы потребуется как минимум 70 голосований в рамках процедуры о включении Украины в ЕС, требующих единогласного решения.

Незадолго до старта саммита, 13 декабря, Орбан заявил в интервью венгерским СМИ, что Евросоюз, начав переговоры о членстве Украины, собирается совершить «ужасную ошибку, которой надо помешать», и выразил решимость противостоять этому.

Негативную оценку перспективе членства Украины в ЕС также давали в Австрии. Канцлер Карл Нехаммер ранее заявил, что никаких консультаций на этот счёт с ним или другими главами правительств стран — членов Евросоюза не проводилось. В СМИ приводились фрагменты высказываний канцлера в парламенте, согласно которым «Австрия не согласится на переговоры о членстве Украины на нынешних условиях».

Кроме того, председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри в интервью газете «Известия» заявил, что время, когда государства могли присоединиться к Евросоюзу «чисто по политическому решению», давно прошло. По его словам, Украине теперь необходимо соответствовать всем критериям.

Политолог Александр Дудчак также выразил мнение, что процедура возможного вступления Украины в ЕС подразумевает множество других предстоящих шагов. По его словам, в Евросоюзе продолжат «рассказывать сказки» о членстве Украины в ЕС, которое уже не нужно ни Киеву, ни Брюсселю.

«Мифы и легенды майдана разрушать нельзя, потому что тогда непонятно, на чём же строится вся украинская псевдогосударственность 2014 года, её новейшая история. Так что по этим причинам они и продолжают рассказывать этот бред про вступление Украины. А турки смотрят и думают: «Мы в очереди с 1987 года. И что, так можно было, оказывается?» — сказал политолог в беседе с RT.

По мнению Дудчака, Евросоюзу Украина не нужна, поскольку Европа давно получила от Киева всё, что хотела.

«Они используют её как рынок сбыта. Они выкачивают оттуда ресурсы. К тому же границ в сторону Украины и Европейского Союза нет, а для Украины попадать на рынке ЕС осталась серьёзной задачей», — сказал политолог.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что Украина нужна Европе не как союзник, а именно как оружие против России.

«Я думаю, что сейчас рано ставить точку на украинском проекте, на проекте «антироссии» лишь по причине временной усталости Запада», — сказал он.