Песков назвал уникальной практикой предложение Шольца к Орбану выпить кофе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уникальной практикой то, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил венгерского премьер-министра Виктора Орбана выпить кофе на время обсуждения Украины.

Он отметил, что отношения Венгрии с Еврокомиссией — это дело ЕС, однако российская сторона с интересом читает информацию о практике принятия разных решений в Евросоюзе, дожидаясь, пока «кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения».

«Если это соответствует действительности, то это уникальная практика», — сказал Песков.

Ранее газета Politico писала, что Шольц предложил Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров ЕС по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.