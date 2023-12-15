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Песков назвал уникальной практикой предложение Шольца к Орбану выпить кофе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уникальной практикой то, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил венгерского премьер-министра Виктора Орбана выпить кофе на время обсуждения Украины.
Песков назвал уникальной практикой предложение Шольца к Орбану выпить кофе
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Он отметил, что отношения Венгрии с Еврокомиссией — это дело ЕС, однако российская сторона с интересом читает информацию о практике принятия разных решений в Евросоюзе, дожидаясь, пока «кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения».

«Если это соответствует действительности, то это уникальная практика», — сказал Песков.

Ранее газета Politico писала, что Шольц предложил Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров ЕС по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.

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