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Politico: Шольц предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров стран Европейского союза по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.
Politico: Шольц предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения Украины
  • AP

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Шольц предположил, что Орбану следует покинуть помещение, где шло обсуждение этого вопроса, если он действительно выступает против начала переговоров с Украиной о членстве. 

По мнению канцлера ФРГ, это позволит остальным лидерам стран ЕС принять решение в пользу начала переговоров, а Орбан сможет потом сказать, что не голосовал «за».

«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «возможно, вы возьмёте кофе и выпьете его за пределами комнаты», — говорится в публикации.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

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