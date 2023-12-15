Politico: Шольц предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров стран Европейского союза по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Шольц предположил, что Орбану следует покинуть помещение, где шло обсуждение этого вопроса, если он действительно выступает против начала переговоров с Украиной о членстве.

По мнению канцлера ФРГ, это позволит остальным лидерам стран ЕС принять решение в пользу начала переговоров, а Орбан сможет потом сказать, что не голосовал «за».

«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «возможно, вы возьмёте кофе и выпьете его за пределами комнаты», — говорится в публикации.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.