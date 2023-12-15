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Орбан обещал нажать ручной тормоз для защиты от последствий приёма Украины в ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт в любой момент «нажмёт на ручной тормоз» в процессе переговоров Европейского союза и Украины о членстве, если это будет угрожать венгерским национальным интересам.
Орбан обещал нажать ручной тормоз для защиты от последствий приёма Украины в ЕС
  • AP
  • © Omar Havana

Об этом Орбан сказал в эфире радио Kossuth.

Он подчеркнул, что Венгрия не намерена расплачиваться за экономические последствия приёма Украины в ЕС.

«Так что если возникнет, например, в сельском хозяйстве такая ситуация, что надо будет защищать интересы венгерских фермеров, то Венгрия нажмёт на ручной тормоз», — цитирует его РИА Новости.

Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт не принимал участия в решении начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе.

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