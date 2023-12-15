Орбан обещал нажать ручной тормоз для защиты от последствий приёма Украины в ЕС
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Об этом Орбан сказал в эфире радио Kossuth.
Он подчеркнул, что Венгрия не намерена расплачиваться за экономические последствия приёма Украины в ЕС.
«Так что если возникнет, например, в сельском хозяйстве такая ситуация, что надо будет защищать интересы венгерских фермеров, то Венгрия нажмёт на ручной тормоз», — цитирует его РИА Новости.
Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.
Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт не принимал участия в решении начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе.