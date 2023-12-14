Орбан: Венгрия не участвовала в решении вести с Киевом переговоры о членстве в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не принимал участия в решении начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе.

Об этом пишет РИА Новости.

Орбан считает, что Украина не готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе.

По его словам, это «бессмысленное, иррациональное и неуместное решение».

«Венгрия не изменила свою позицию, несмотря на то, что 26 стран настаивали на принятии этого решения», — сказал венгерский премьер.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.