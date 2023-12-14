«Объективных оснований нет»: почему ЕП призвал лидеров ЕС поддержать переговоры с Украиной о членстве в объединении

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали лидеров стран ЕС на саммите 14—15 декабря поддержать начало переговоров с Украиной о её будущем членстве в Евросоюзе. Парламентарии заявили, что расширение ЕС становится стратегически важным и является одним из самых мощных геополитических инструментов в распоряжении объединения. Ранее против скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз выступили власти Венгрии, Австрии и Словакии. Эксперты отмечают, что, несмотря на возможное начало консультативного процесса по членству Украины в ЕС, у Киева в Европе есть противники, которые не допустят быстрого вступления страны в союз.

Европарламент принял резолюцию о политике расширения ЕС, в которой призвал лидеров стран — членов объединения на предстоящем саммите поддержать начало переговоров с Украиной о её будущем вступлении в Евросоюз. За проголосовали 468 депутатов, против — 99, ещё 58 воздержались.

«Депутаты Европарламента настоятельно призывают Европейский совет принять решение о начале переговоров с Украиной и Республикой Молдова по вопросу вступления в ЕС на заседании, которое состоится 14—15 декабря», — говорится в сообщении на официальном сайте ЕП.

Депутаты также выступили в поддержку предоставления статуса кандидата Грузии и начала переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, при условии проведения этими странами определённых реформ.

В документе подчёркивается, что из-за спецоперации РФ расширение Евросоюза «стало ещё более стратегически значимым, и это один из самых мощных геополитических инструментов ЕС». Кроме того, евродепутаты предложили назначить отдельного комиссара по вопросам расширения, который будет заниматься только вопросами приёма новых членов в союз.

Также члены ЕП осудили позицию руководства Венгрии по вопросу потенциального членства Украины в ЕС и заявили, что в этой связи председательство Будапешта в Совете Евросоюза, начинающееся в июле 2024 года, может привести к негативным последствиям.

Европейская оппозиция

Напомним, что официальную заявку на членство в Евросоюзе Киев подал вскоре после начала СВО — 28 февраля 2022 года. Владимир Зеленский тогда потребовал немедленного приёма Украины в ЕС в соответствии с «новой специальной процедурой».

Этого не произошло, однако в начале ноября этого года Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС запустить переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз, если они выполнят условия Брюсселя. А в конце месяца глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская сторона якобы выполнила почти все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении в объединение.

Владимир Зеленский и Виктор Орбан

Gettyimages.ru

© Fernando Gens

При этом некоторые члены союза выступают против поспешного начала переговоров с Киевом. Самым последовательным противником этого процесса остаётся Венгрия и глава её правительства Виктор Орбан.

На протяжении последних месяцев он неоднократно выступал с критикой безусловного сближения ЕС и Киева. Так, 1 декабря Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что вопрос о вступлении Украины не стоит выносить на повестку предстоящего саммита ЕС, так как в самом союзе по нему нет единства. Он также сказал, что к обсуждению этого вопроса стоит вернуться не ранее чем через пять — десять лет.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю и попросил его отказаться от рассмотрения возможности начать переговоры с Киевом на саммите ЕС в Брюсселе. 8 декабря венгерский премьер дал интервью французскому изданию Le Point, в котором сообщил, что Украина не может рассчитывать на вступление в объединение, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире.

Накануне саммита, 13 декабря, Орбан заявил, что Евросоюз, начав переговоры о членстве Украины, собирается совершить «ужасную ошибку, которой надо помешать», и выразил решимость противостоять этому.

Против начала переговоров выступили и в Словакии. Так, председатель комиссии по внешним отношениям парламента страны Мариан Кэри в интервью газете «Известия» подчеркнул, что Украина не готова к этому процессу.

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать ещё много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», — подчеркнул Кэри.

Против перспективы ускоренного вступления Украины в ЕС также выступили в Австрии. Федеральный канцлер Карл Нехаммер, выступая перед комитетом по делам Евросоюза нижней палаты австрийского парламента, заявил, что правительство в текущих условиях не согласится на начало переговоров о вхождении Украины в ЕС, а Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. В частности, по мнению Нехаммера, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине в сравнении с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведёт переговоры о вступлении.

«Кто-то должен платить»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT выразил мнение, что полноценные переговоры о членстве Украины в ЕС в этом году вряд ли начнутся.

«Лидеры ЕС, скорее всего, формально дадут этим переговорам зелёный свет. Против этого возражает Венгрия. Полноценные переговоры на сегодняшний момент не начнутся, а вот консультации, обсуждения темы о том, что нужно изменить в законодательстве, — такой процесс будет запущен», — отметил эксперт.

Заседание Европарламента

globallookpress.com

© Michael Kappeler

Он добавил, что евродепутаты в своей резолюции ясно указали, что вопрос присоединения Украины является для Брюсселя стратегически важным.

«Для них захват Украины — это расширение их собственных стратегических возможностей, так как это будет сдерживать Россию. Этот проект начался не сегодня, ещё в 2004 году, после первого «майдана», в Европе заявили, что Россия без Украины для Запада — это гораздо лучше, чем Россия с Украиной. Здесь нет каких-то более глубоких идей. Задача европейцев в том, чтобы сдерживать Россию, а Украина для этого — хороший инструмент», — сказал собеседник RT.

Однако, учитывая, что в самой Европе есть противники Киева, такой серьёзный политический вопрос Брюссель не сможет решить даже при поддержке из Вашингтона, считает Брутер.

«Если Вашингтон решит, что им это нужно, он попробует всех продавить. Но это не вопрос сегодняшнего дня. В Вашингтоне будут выборы, будет новая администрация, всё это будет достаточно долго вариться в котле... Кто-то должен платить за содержание Украины. Трамп за это платить не будет, Байден и Блинкен считают, что платить должны европейцы. Европейцы при определённых условиях готовы за это заплатить, вопрос в том, что они хотят знать, каким будет результат. Кроме того, у европейцев сейчас не так хорошо с деньгами», — пояснил политолог.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также считает, что тему принятия Украины в ЕС продвигает в Европе американская сторона.

«Идея переговоров о членстве родилась в Соединённых Штатах, её поддержало проамериканское лобби в лице Урсулы фон дер Ляйен, Жозепа Борреля, Шарля Мишеля, к этому присоединилась Роберта Метсола, которая сейчас возглавляет Европарламент. Объективных оснований для этого у ЕС нет ни политических, ни экономических. На Украине не соблюдаются права человека, подавляется инакомыслие, преобладает нацистская идеология», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в случае принятия Украины ЕС придётся брать Киев на полное довольствие, что для многих европейских экономик станет неподъёмным бременем.

«Поэтому понятна позиция Венгрии и других стран, которые выступают против. Они исходят из национальных интересов своих стран, из объективной оценки ситуации. Политически и экономически Украина не может стать членом ЕС. Поэтому в Венгрии и Австрии справедливо отмечают, что теоретически можно начать переговоры с Западными Балканами, но не с Киевом», — добавил эксперт.

Переговоры о членстве могут начаться в том или ином формате, однако сам Евросоюз в следующем году ожидают политические перемены, напомнил Оленченко.

«В 2024 году будет избираться состав Еврокомиссии и Европарламент. Новые составы вполне могут аннулировать прежние результаты. Поэтому такая горячка и спешка проявляется в украинском вопросе. При этом не надо забывать ещё и то, что, когда мы говорим «Украина», мы имеем в виду её при нынешнем руководстве, а какой она будет при другом, следующем украинском руководстве, сложно сказать», — заключил собеседник RT.