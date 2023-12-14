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«Объективных оснований нет»: почему ЕП призвал лидеров ЕС поддержать переговоры с Украиной о членстве в объединении

Европарламент принял резолюцию о поддержке переговоров о членстве Украины в ЕС

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Александр Карпов, Владимир Дуюн, Екатерина Кийко
Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали лидеров стран ЕС на саммите 14—15 декабря поддержать начало переговоров с Украиной о её будущем членстве в Евросоюзе. Парламентарии заявили, что расширение ЕС становится стратегически важным и является одним из самых мощных геополитических инструментов в распоряжении объединения. Ранее против скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз выступили власти Венгрии, Австрии и Словакии. Эксперты отмечают, что, несмотря на возможное начало консультативного процесса по членству Украины в ЕС, у Киева в Европе есть противники, которые не допустят быстрого вступления страны в союз.
«Объективных оснований нет»: почему ЕП призвал лидеров ЕС поддержать переговоры с Украиной о членстве в объединении
  • AFP
  • © FREDERICK FLORIN

Европарламент принял резолюцию о политике расширения ЕС, в которой призвал лидеров стран — членов объединения на предстоящем саммите поддержать начало переговоров с Украиной о её будущем вступлении в Евросоюз. За проголосовали 468 депутатов, против — 99, ещё 58 воздержались.

«Депутаты Европарламента настоятельно призывают Европейский совет принять решение о начале переговоров с Украиной и Республикой Молдова по вопросу вступления в ЕС на заседании, которое состоится 14—15 декабря», — говорится в сообщении на официальном сайте ЕП.

Депутаты также выступили в поддержку предоставления статуса кандидата Грузии и начала переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, при условии проведения этими странами определённых реформ.

В документе подчёркивается, что из-за спецоперации РФ расширение Евросоюза «стало ещё более стратегически значимым, и это один из самых мощных геополитических инструментов ЕС». Кроме того, евродепутаты предложили назначить отдельного комиссара по вопросам расширения, который будет заниматься только вопросами приёма новых членов в союз.

Также члены ЕП осудили позицию руководства Венгрии по вопросу потенциального членства Украины в ЕС и заявили, что в этой связи председательство Будапешта в Совете Евросоюза, начинающееся в июле 2024 года, может привести к негативным последствиям.

Европейская оппозиция

Напомним, что официальную заявку на членство в Евросоюзе Киев подал вскоре после начала СВО — 28 февраля 2022 года. Владимир Зеленский тогда потребовал немедленного приёма Украины в ЕС в соответствии с «новой специальной процедурой».

Этого не произошло, однако в начале ноября этого года Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС запустить переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз, если они выполнят условия Брюсселя. А в конце месяца глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская сторона якобы выполнила почти все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении в объединение.

  • Владимир Зеленский и Виктор Орбан
  • Gettyimages.ru
  • © Fernando Gens

При этом некоторые члены союза выступают против поспешного начала переговоров с Киевом. Самым последовательным противником этого процесса остаётся Венгрия и глава её правительства Виктор Орбан.

На протяжении последних месяцев он неоднократно выступал с критикой безусловного сближения ЕС и Киева. Так, 1 декабря Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что вопрос о вступлении Украины не стоит выносить на повестку предстоящего саммита ЕС, так как в самом союзе по нему нет единства. Он также сказал, что к обсуждению этого вопроса стоит вернуться не ранее чем через пять — десять лет.

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Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю и попросил его отказаться от рассмотрения возможности начать переговоры с Киевом на саммите ЕС в Брюсселе. 8 декабря венгерский премьер дал интервью французскому изданию Le Point, в котором сообщил, что Украина не может рассчитывать на вступление в объединение, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире.

Накануне саммита, 13 декабря, Орбан заявил, что Евросоюз, начав переговоры о членстве Украины, собирается совершить «ужасную ошибку, которой надо помешать», и выразил решимость противостоять этому.

Против начала переговоров выступили и в Словакии. Так, председатель комиссии по внешним отношениям парламента страны Мариан Кэри в интервью газете «Известия» подчеркнул, что Украина не готова к этому процессу.

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать ещё много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», — подчеркнул Кэри.

Против перспективы ускоренного вступления Украины в ЕС также выступили в Австрии. Федеральный канцлер Карл Нехаммер, выступая перед комитетом по делам Евросоюза нижней палаты австрийского парламента, заявил, что правительство в текущих условиях не согласится на начало переговоров о вхождении Украины в ЕС, а Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. В частности, по мнению Нехаммера, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине в сравнении с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведёт переговоры о вступлении.

«Кто-то должен платить»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT выразил мнение, что полноценные переговоры о членстве Украины в ЕС в этом году вряд ли начнутся.

«Лидеры ЕС, скорее всего, формально дадут этим переговорам зелёный свет. Против этого возражает Венгрия. Полноценные переговоры на сегодняшний момент не начнутся, а вот консультации, обсуждения темы о том, что нужно изменить в законодательстве, — такой процесс будет запущен», — отметил эксперт.

  • Заседание Европарламента
  • globallookpress.com
  • © Michael Kappeler

Он добавил, что евродепутаты в своей резолюции ясно указали, что вопрос присоединения Украины является для Брюсселя стратегически важным.

«Для них захват Украины — это расширение их собственных стратегических возможностей, так как это будет сдерживать Россию. Этот проект начался не сегодня, ещё в 2004 году, после первого «майдана», в Европе заявили, что Россия без Украины для Запада — это гораздо лучше, чем Россия с Украиной. Здесь нет каких-то более глубоких идей. Задача европейцев в том, чтобы сдерживать Россию, а Украина для этого — хороший инструмент», — сказал собеседник RT.

Однако, учитывая, что в самой Европе есть противники Киева, такой серьёзный политический вопрос Брюссель не сможет решить даже при поддержке из Вашингтона, считает Брутер.

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«Если Вашингтон решит, что им это нужно, он попробует всех продавить. Но это не вопрос сегодняшнего дня. В Вашингтоне будут выборы, будет новая администрация, всё это будет достаточно долго вариться в котле... Кто-то должен платить за содержание Украины. Трамп за это платить не будет, Байден и Блинкен считают, что платить должны европейцы. Европейцы при определённых условиях готовы за это заплатить, вопрос в том, что они хотят знать, каким будет результат. Кроме того, у европейцев сейчас не так хорошо с деньгами», — пояснил политолог.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также считает, что тему принятия Украины в ЕС продвигает в Европе американская сторона.

«Идея переговоров о членстве родилась в Соединённых Штатах, её поддержало проамериканское лобби в лице Урсулы фон дер Ляйен, Жозепа Борреля, Шарля Мишеля, к этому присоединилась Роберта Метсола, которая сейчас возглавляет Европарламент. Объективных оснований для этого у ЕС нет ни политических, ни экономических. На Украине не соблюдаются права человека, подавляется инакомыслие, преобладает нацистская идеология», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в случае принятия Украины ЕС придётся брать Киев на полное довольствие, что для многих европейских экономик станет неподъёмным бременем.

«Поэтому понятна позиция Венгрии и других стран, которые выступают против. Они исходят из национальных интересов своих стран, из объективной оценки ситуации. Политически и экономически Украина не может стать членом ЕС. Поэтому в Венгрии и Австрии справедливо отмечают, что теоретически можно начать переговоры с Западными Балканами, но не с Киевом», — добавил эксперт.

Переговоры о членстве могут начаться в том или ином формате, однако сам Евросоюз в следующем году ожидают политические перемены, напомнил Оленченко.

«В 2024 году будет избираться состав Еврокомиссии и Европарламент. Новые составы вполне могут аннулировать прежние результаты. Поэтому такая горячка и спешка проявляется в украинском вопросе. При этом не надо забывать ещё и то, что, когда мы говорим «Украина», мы имеем в виду её при нынешнем руководстве, а какой она будет при другом, следующем украинском руководстве, сложно сказать», — заключил собеседник RT.

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